Maltepe’de yeni yuvalar hazır

Maltepe'de 8 Ekim'de çöken 7 katlı Kardeşler Apartmanı ve tahliye edilen çevresindeki binalardaki 34 hak sahibine Maltepe Esenkent Mahallesi İETT Bloklarında yeni dairelerden yararlanma imkanı sunuldu. Şimdiye kadar 8 hak sahibi sunulan teklife olumlu bakarken 3 hak sahibi teklifi kabul etti.

Daire teklifini kabul eden 3 hak sahibine daireleri teslim edildi. Yeni yuvalarına kavuşan hak sahiplerinin 2 tanesinin çöken Kardeşler Apartmanından 1 tanesinin ise çevresindeki riskli binalardan olduğu belirtildi. 3+1 olarak verilen dairler oldukça geniş salon, mutfak ve balkona sahip. Daire seçeneğini değil de yerinde dönüşüm seçeneğinden yaralanmak isteyenlere ise 180 ay vadeli ödeme seçeneği sunuldu.

Yaşanan süreçle ilgili konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, vatandaşları yarısı bizden kampanyasına başvurmaya davet etti. Çakmak, "Vatandaşlarımızın bu acıları bir daha yaşanmaması adına İstanbul'umuzda 39 ilçemizde devam eden yarısı bizden kampanyasından faydalanarak binalarını yenilemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör