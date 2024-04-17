Mama Açıldıktan Sonra Ne Kadar Sürede Tüketilmeli? Kuru Bebek Maması Açıldıktan Sonra Bozulur Mu, Kaç Gün Dayanır?

Yeterli besin değerleri ile dolu olan bebek maması, kolay hazırlanabilir olması nedeniyle de tercih edilir. Çoğunlukla steril bir ortamda üretildiği ve paketlendiği için oldukça hijyeniktir. Ambalajlı olması nedeniyle taşınabilir ve annelere kolaylık sağlar. Ancak kullanım süresi değişebileceği için mama açıldıktan sonra ne kadar sürede tüketilmeli, kuru bebek maması açıldıktan sonra bozulur mu ve kaç gün dayanır araştırılmalıdır.

Mama Açıldıktan Sonra Ne Kadar Sürede Tüketilmeli?

Bir bebek maması, üretim tarihinden itibaren ortalama olarak 6-12 ay boyunca dayanabilir. Ancak paket açıldıktan sonra en fazla 1 ay içinde tüketilmesi tavsiye edilir. Bu süre, sıvı veya toz olup olmadığına ve saklama şartlarına bağlı olarak değişebilir. Marka, ambalajın türü, mamanın içeriği ve üretim tarihi de bunu etkiler. Öte yandan, bir öğün için hazırlanan bebek mamasının en geç 1-2 saat için tüketilmesi gerekir. Aksi takdirde, mamanın sıcak ve sulu yapısı mikroorganizmaların çoğalmasına yol açar. Bundan dolayı, fazla bekletilmemeli ve bebeğin yiyeceği kadar hazırlanmalıdır. Artan mama tekrar ısıtılarak bebeğe yedirilmemelidir. Ek olarak, daha sonra kullanmak için buzdolabında da saklanmamalıdır. Mamanın doğru bir şekilde hazırlanması ve muhafaza edilmesi için mutlaka önerilere dikkat edilmelidir. Bunun için ambalajın üzerinde yer alan talimatlara uyulmalıdır.

Bebek Maması Nasıl Saklanır?

Bebek mamasını hazırladıktan sonra kalanını doğru bir şekilde saklamak için dikkat edilmesi gerekenler vardır.

-İlk olarak bebek mamasının saklanacağı kap ile kaşıklar veya biberon sterilize edilmelidir.

-Hazırlanan mamanın bozulmaması için hemen buzdolabına kaldırılmalı ve en geç 2 saat için tüketilmelidir.

-Bebek mamasının sadece ihtiyaç duyulduğu kadarı hazırlanmalı ve kalanı kullanım talimatlarına uygun şekilde muhafaza edilmelidir.

-Paketli bebek maması ise mutlaka kuru, serin ve kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir.

-Ambalajı açıldıktan sonra bozulmasını önlemek için mutlaka buzdolabına kaldırılmalıdır.

-Mamanın direkt olarak güneş ışığına maruz kalmaması ve yüksek ısıdan korunması tavsiye edilir.