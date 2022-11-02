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Giriş Tarihi: 2.11.2022 22:00 Son Güncelleme: 2.11.2022 22:19

Manavgat’ta korkunç olay!

3 gündür kayıp olan 3 çocuk annesinin cansız bedeni bulundu. Katil zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Manavgat’ta korkunç olay!

Antalya'nın Manavgat İlçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek (35), erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Olayın ardından kaçan erkek arkadaşı Şenol Çankaya cinayet zanlısı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Manavgat'ta 3 gündür kendisinden haber alınamadıkları 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'in yakınları, Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulundu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Genç annenin yakınları ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aynur Çiçek'in bulunması için çalışma başlattı. Yapılan kısa soruşturmada anne Çiçek'in kaybolduğu gün bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Şenol Çankaya ile Emek Mahallesi'ndeki bir evden ayrılmadığı belirlendi. Cinayet masası ekipleri Şenol Ç. üzerinde yoğunlaştı. Aynur Çiçek'in yakınları ime telefonda görüşen Şenol Çankaya çelişkili cevaplar verdi.

PENCEREDEN GİRDİ

Sabah saatlerinde Şenol Ç.'nin Emek Mahallesi'ndeki evine gelen yakınları, kapı açılmayınca pencereden içeri baktıklarında genç kadını yerde yatarken hareketsiz buldu. Akrabalarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç kadının 3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Korkunç olayın ardından olayı haber alan Aynur Çiçek'in çocukları ve yakınları eve koştu. Karşılaştıkları manzara karısında sinir krizleri geçirdi. Evde yapılan incelemenin ardından Aynur Çiçek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Masası ekipleri, ortadan kaybolan kadının erkek arkadaşı Şenol Çankaya yakalanarak gözaltına alındı.

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Manavgat’ta korkunç olay!
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