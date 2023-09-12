Manavgat’ta korkunç olay... Vinç operatörü yanarak hayatını kaybetti

KONTEYNERDEN ÇIKAMADI

İhbarın ardından olay yerine ulaşan ekipler, alevleri müdahale etti. Yangında konteynerlerden bir tanesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Soğutma işlemlerini ardından itfaiye ekipleri, konteynerde tek başına kaldığı ve inşaatta vinç operatörü olarak çalıştığı öğrenilen Yılmaz Gezer'in cansız bedeni dışarı çıkartıldı.