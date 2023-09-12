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Giriş Tarihi: 12.9.2023 15:49 Son Güncelleme: 12.9.2023 16:05

Manavgat’ta korkunç olay... Vinç operatörü yanarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan korkunç olayda konteynerde çıkan yangında 55 yaşındaki vinç operatörü Yılmaz Gezer, bulunduğu yerden çıkamayınca hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Manavgat’ta korkunç olay... Vinç operatörü yanarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerin bulunduğu bölgede yangın ihbarı, İtfaiye ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri alarma geçirdi.

KONTEYNERDEN ÇIKAMADI

İhbarın ardından olay yerine ulaşan ekipler, alevleri müdahale etti. Yangında konteynerlerden bir tanesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Soğutma işlemlerini ardından itfaiye ekipleri, konteynerde tek başına kaldığı ve inşaatta vinç operatörü olarak çalıştığı öğrenilen Yılmaz Gezer'in cansız bedeni dışarı çıkartıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde gerekli incelemeler yaptı. Yılmaz Gezer'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Manavgat’ta korkunç olay... Vinç operatörü yanarak hayatını kaybetti
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