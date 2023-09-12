Manavgat’ta korkunç olay... Vinç operatörü yanarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerin bulunduğu bölgede yangın ihbarı, İtfaiye ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri alarma geçirdi.
KONTEYNERDEN ÇIKAMADI
İhbarın ardından olay yerine ulaşan ekipler, alevleri müdahale etti. Yangında konteynerlerden bir tanesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Soğutma işlemlerini ardından itfaiye ekipleri, konteynerde tek başına kaldığı ve inşaatta vinç operatörü olarak çalıştığı öğrenilen Yılmaz Gezer'in cansız bedeni dışarı çıkartıldı.