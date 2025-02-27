Mangal faciası: 3 kardeş öldü

Gaziantep'te 3 kardeş, soğuk hava nedeniyle ısınmak amacıyla yattıkları odaya koydukları mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan 5 çocuklu Muhterem ve Hüseyin Güneş çiftinin oğulları iş makinesi operatörleri Arif (18), Yusuf (17) ve tamirhanede çalışan Fatih (16) yattıkları odayı ısıtmada kullandıkları elektrikli soba soğuk hava nedeniyle yetersiz kalınca, evlerinin avlusunda yaktıkları mangalı odalarına getirip uykuya daldı. Sabah çocuklarını işe göndermek için odalarına giren anne seslenmesine rağmen cevap gelmeyince eşini çağırdı. Odaya giren baba, çocuklarının zehirlendiğini anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 3 kardeşin öldüğü saptanınca cansız bedenleri otopsiden sonra Çaybaşı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi. Van'da ise İpekyolu ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi.