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Giriş Tarihi: 21.10.2026

Mangal için çağırıp öldüresiye darp ettiler

Ankara'da yaşayan Mehmet Öztürk, evlerindeki tadilat nedeniyle tartıştığı tesisatçı akrabası tarafından kaçırıldı. Darbedilen Öztürk, saatlerce işkence gördü.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Mangal için çağırıp öldüresiye darp ettiler
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Ankara'da bitmeyen banyo sızıntısı tadilatı yüzünden başlayan husumet, akıllara durgunluk veren bir işkence dehşetine dönüştü. Geçtiğimiz Nisan ayında Keçiören'de yaşayan H.Ö., evindeki banyo sızıntısı için tesisatçı akrabası Osman E. ile anlaştı. Sızıntı çözülmeyince çıkan tartışma sonrası tesisatçı Osman E.'nin damadı Mustafa K., sorunu görüşme bahanesiyle ev sahibinin oğlu Mehmet Öztürk'ü Çubuk'taki bir eve 'mangal yakacağız' diyerek davet etti. Eve giden Öztürk, burada Mustafa K., Furkan U., Abdus Samed E. ve Berat A. tarafından alıkonuldu. Mustafa K., "silah" sayılan cam şişeyle Öztürk'ün yüzüne vurarak kemiklerini kırdı. Berat A. dehşet anlarını cep telefonuyla kaydedip hakaretler yağdırırken, Abdus Samed E. ise kurbanı araç içinde dövmeye devam etti. Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, mağdur Mehmet Öztürk için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verildi. Sanıklardan Mustafa K. için 22 yıl 3 aya, Berat A. için 20 yıla, Furkan U. ve Abdus Samed E. için ise 16 yıl 3'er aya kadar hapis cezası isteniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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