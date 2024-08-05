Mangaldan tutuştu, kalp krizinden öldü

Ankara'da arkadaşlarıyla mangal yapan TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı'nın üstüne bir anda mangaldan yükselen ateş sıçradı. Elbisesi tutuşan talihsiz adam yaşadığı panik nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Elim olay Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, arkadaşlarıyla bir araya gelerek mangal yaktı. Ancak alev bir anda Yapıcı'nın üzerine sıçradı.Saniyeler içerisinde alevleler için kalan Yapıcı panikle üzerindeki yanan kıyafetleri çıkararak mangal başından uzaklaştı. Can havliyle sağa sola koşturan Yapıcı'nın yardımına koşan arkadaşları söndürmek için uğraştı. Tüm kıyafetleri çıkarılan Yapıcı bir süre sonra kurtarıldı. Ancak talihsiz adam başına gelen facianın hemen ardından kalp krizi geçirdi. Genç işadamı olay yerinde hayatını kaybetti.