Manisa TOKİ başvuru şartları! Manisa TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? E Devlet başvuru ekranı

Manisa TOKİ başvuru şartları şehrin sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Vatandaşlar Manisa TOKİ nereye yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. 81 ilde tarihin en büyük projesi olarak başlayacak ve toplamda 250 bin konutu kapsayacak proje TOKİ Manisa başlığıyla araştırılıyor. Peki, Manisa TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? İşte, e devlet başvuru ekranı…
TOKİ MANİSA BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların şartları belli oldu. Tarihlere ve projeye ilişkin detaylar bugün Başkan Erdoğan tarafından 81 il için açıklanacak.
MANİSA SOSYAL KONUT PROJESİ TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Manisa TOKİ yanı sıra 81 il için başvuru şartları şöyle:
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.
YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
MANİSA TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK, NEREYE YAPILACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların ülke genelinde en geç iki yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.