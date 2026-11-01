Manisa’da acı kaza! Motosiklet metrelerce savruldu: Genç sürücü hayatını kaybetti!

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 19 yaşındaki Mehmet Ender Şen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Şen'den bugün sabah saatlerinde acı haber geldi.

AİLESİNİ YASA BOĞDU

Talihsiz genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Şen'in vefatı, ailesini ve ilçeyi yasa boğdu. Kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör