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Giriş Tarihi: 1.11.2026 15:15

Manisa’da acı kaza! Motosiklet metrelerce savruldu: Genç sürücü hayatını kaybetti!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Kontrolden çıkan motosiklet metrelerce yola savruldu. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Mehmet Ender Şen’den bugün sabah saatlerinde acı haber geldi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Manisa’da acı kaza! Motosiklet metrelerce savruldu: Genç sürücü hayatını kaybetti!
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Kaza, 30 Ekim'de Çampınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan motosiklet yola savruldu. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 19 yaşındaki Mehmet Ender Şen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Şen'den bugün sabah saatlerinde acı haber geldi.

AİLESİNİ YASA BOĞDU

Talihsiz genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Şen'in vefatı, ailesini ve ilçeyi yasa boğdu. Kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANİSA #TURGUTLU

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Manisa’da acı kaza! Motosiklet metrelerce savruldu: Genç sürücü hayatını kaybetti!
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