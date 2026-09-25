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Giriş Tarihi: 25.09.2026 15:20

Manisa’da acı olay! Kaplıca tatili kabusa dönüştü: Cansız bedeni odanın havuzunda bulundu!

Manisa'nın Kula ilçesinde 65 yaşındaki Sevim Yılmaz, konakladığı kaplıcada odadaki havuzda eşi tarafından ölü bulundu. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Manisa’da acı olay! Kaplıca tatili kabusa dönüştü: Cansız bedeni odanın havuzunda bulundu!
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Olay, dün öğle saatlerinde Şehitlioğlu Mahallesi'ndeki Kula Belediyesi'ne ait Emir Kaplıcaları'nda meydana geldi. Kaplıcada konaklayan Sevim Yılmaz'dan bir süre haber alamayan birlikte konakladığı eşi, merak edip aramaya başladı.

EŞİNE SESLENDİ AMA CEVAP ALAMADI

Bahçeden seslenmesine rağmen haber alamayan eşi, odadaki havuzun bulunduğu bölüme geçti.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ HAVUZDA BULDU

Burada Sevim Yılmaz'ı havuzda hareketsiz bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevim Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANİSA

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Manisa’da acı olay! Kaplıca tatili kabusa dönüştü: Cansız bedeni odanın havuzunda bulundu!
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