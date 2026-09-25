Manisa’da acı olay! Kaplıca tatili kabusa dönüştü: Cansız bedeni odanın havuzunda bulundu!

EŞİNE SESLENDİ AMA CEVAP ALAMADI

Bahçeden seslenmesine rağmen haber alamayan eşi, odadaki havuzun bulunduğu bölüme geçti.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ HAVUZDA BULDU

Burada Sevim Yılmaz'ı havuzda hareketsiz bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevim Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.