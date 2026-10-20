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Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:57

Manisa'da dehşet: Baba ve oğlu av tüfeğiyle öldürüldü!

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde av tüfeğiyle düzenlendiği öne sürülen silahlı saldırıda baba Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA Yaşam
Manisa’da dehşet: Baba ve oğlu av tüfeğiyle öldürüldü!
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Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı faciayla sonuçlandı. Balıklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan olayda, İ.B. isimli şüphelinin baba ve oğluna av tüfeğiyle ateş açtığı iddia edildi.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25), olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği olay mahallede üzüntüye neden olurken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA

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Manisa'da dehşet: Baba ve oğlu av tüfeğiyle öldürüldü!
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