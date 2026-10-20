Manisa’da dehşet: Baba ve oğlu av tüfeğiyle öldürüldü!

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25), olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği olay mahallede üzüntüye neden olurken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör