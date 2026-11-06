Manisa’da dehşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Manisa'da sabah saat 08.30 sıralarında Ayniali Mahallesi 3316. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Eve gelen Uğur Kabaağaç ile annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.