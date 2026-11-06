Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da dehşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 06.11.2026 11:59

Manisa'da dehşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Uğur Kabaağaç, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Hülya Aktaş ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı bıçaklayarak katletti. Katil zanlısı kaçarken kıskıvrak yakalandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA Yaşam
Manisa’da dehşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini bıçaklayarak öldürdü
  • ABONE OL

Manisa'da sabah saat 08.30 sıralarında Ayniali Mahallesi 3316. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Eve gelen Uğur Kabaağaç ile annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uğur Kabaağaç, mutfaktan aldığı bıçakla annesi ile kardeşini bıçakladı. Uğur Kabaağaç, kaçarken ablasını telefonla arayıp, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dedi. Ablasının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ile oğulun hayatını kaybettiği belirledi. Hülya Aktaş ile oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan Uğur K. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da dehşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA