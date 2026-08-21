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Giriş Tarihi: 21.08.2026 14:03

Manisa'da dehşete düşüren olay: Eşini boğmaya çalıştı!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda, 53 yaşındaki Sait S.’nin eşi Hacer S.’yi elleriyle boğmaya çalıştığı öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki kadın tedavi altına alınırken, polis ekipleri şüpheli kocayı gözaltına aldı.

DHA Yaşam
Manisa’da dehşete düşüren olay: Eşini boğmaya çalıştı!
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Olay, saat 09.00 sıralarında Turan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sait S., ile eşi Hacer S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Sait S., Hacer S.'yi elleriyle boğazını sıkarak boğmaya çalıştı. Olayın ardından Sait S., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu belirlenen Hacer S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Sait S.'yi gözaltına aldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MANİSA

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Manisa'da dehşete düşüren olay: Eşini boğmaya çalıştı!
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