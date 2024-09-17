Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da esnaf tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralı!
Giriş Tarihi: 17.9.2024 12:53

Manisa'da esnaf tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralı!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sevgi yolunda karşılıklı dükkanları bulunan iki esnaf arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Bir kişinin yaralandığı olayla ilgili emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı. İşte detaylar...

İHA
Manisa’da esnaf tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralı!

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Sokakta karşılıklı dükkanları bulunan iki esnaf arasında çıkan tartışma büyüyünce Kafe işletmecisi D.U. karşısındaki telefoncu dükkanına kurşun yağdırmaya başladı.

Telefoncu dükkanının camlarının kırıldığı olayda aynı sokaktaki başka bir esnaf tarafından durdurulmaya çalışılan D.U.'nun silahından çıkan mermilerden ikisi ise telefon dükkanı sahibinin kardeşi olan M.Ç.S.'nin iki bacağına isabet etti. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan D.U. ise olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde emniyet güçlerine teslim oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da esnaf tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA