Manisa’da esnaf tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralı!

Telefoncu dükkanının camlarının kırıldığı olayda aynı sokaktaki başka bir esnaf tarafından durdurulmaya çalışılan D.U.'nun silahından çıkan mermilerden ikisi ise telefon dükkanı sahibinin kardeşi olan M.Ç.S.'nin iki bacağına isabet etti. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan D.U. ise olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde emniyet güçlerine teslim oldu.