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Giriş Tarihi: 24.5.2025 17:46 Son Güncelleme: 24.5.2025 19:47

Manisa’da feci kaza! Lastiği patlayan araç tünel duvarına çarptı! 3'ü çocuk 5 yaralı

Manisa’da lastiği patlayan Elifnur Saltık Tüzün’ün (33) kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Savrularak tünelinin duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da feci kaza! Lastiği patlayan araç tünel duvarına çarptı! 3’ü çocuk 5 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Turgutlu ilçesi İzmir-Ankara kara yolundaki Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı battıçıktı tünelinde meydana geldi. İzmir güzergahından Ankara yönüne giden Elifnur Saltık Tüzün (33) yönetimindeki otomobil, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp, girdiği battıçıktı tünelinin duvarına çarptı.

Sürücü Elifnur Saltık Tüzün ile otomobildeki Ebru Çakır (31), Tusem Çakır (6), Mert Efe Tüzün (6), Nehir Tüzün (4) yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Manisa’da feci kaza! Lastiği patlayan araç tünel duvarına çarptı! 3'ü çocuk 5 yaralı
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