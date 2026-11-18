Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir usulsüzlük iddiası gündeme geldi. Eski Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, güneş enerjisi santrallerine (GES) yönelik işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre soruşturmanın odağında, ormanlık alanlarda kurulan güneş enerjisi panellerinin yangın güvenliği mevzuatına uygunluğu bulunmuyor. İddiaya göre, söz konusu alanlarda yangın yönetmeliğine aykırılıklar bulunmasına rağmen, belediyenin ilgili birimleri ve itfaiye görevlilerinin iş birliğiyle uygunluk raporları düzenlendi ve bu raporlar üzerinden usulsüz ruhsat düzenlendi.

FİRMALARIN BELEDİYEYE ARAÇ BAĞIŞI DA DOSYADA

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de güneş enerjisi firmalarının belediyeye yaptığı öne sürülen araç bağışları oldu. İddiaya göre, GES projeleriyle bağlantılı firmalar tarafından belediyeye araç bağışında bulunuldu. Söz konusu bağışların, usulsüz rapor düzenlenmesi iddialarıyla bağlantısının bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.

FERDİ ZEYREK DÖNEMİNDE GENEL SEKRETER YARDIMCISIYDI

Gözaltına alınan isimler arasında bulunan Oğuz Murat Pınar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde merhum Başkan Ferdi Zeyrek döneminde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ferdi Zeyrek'in 9 Haziran 2025'te hayatını kaybetmesinin ardından belediye başkanlığı görevine Besim Dutlulu'nun gelmesiyle belediye yönetiminde değişiklikler yaşandı. Dutlulu, Ağustos 2025'te aralarında Pınar'ın da bulunduğu bazı üst düzey bürokratların görevlerine son verdi.

30 MİLYON LİRALIK İDDİAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Oğuz Murat Pınar, daha önce de belediyedeki ruhsat işlemleri üzerinden gündeme gelen 30 milyon liralık danışmanlık ücreti iddiasının hedefindeki isim olmuştu. Besim Dutlulu, Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninin yapıldığı gün Akhisar'daki bir fabrikaya eksiklerine rağmen faaliyet izni verilmeye çalışıldığını ve bu işlem karşılığında 30 milyon lira danışmanlık ücreti istendiğini açıklamıştı. Dutlulu, söz konusu işlemi iptal ettirdiğini ve ilgili bürokratı görevden aldığını duyurmuştu.

MAHKEMEDEN GÖREVE İADE KARARI ÇIKMIŞTI

Görevden alınmasının ardından hukuki mücadele başlatan Pınar hakkında Manisa 1. İdare Mahkemesi'nde açılan davalarda dikkat çeken kararlar verilmişti. Mahkeme, görev değişikliklerinin hukuki dayanağının yeterli olmadığı ve kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun gerekçelerle açıklanamadığı değerlendirmesinde bulunarak işlemleri iptal etmişti. Mahkeme ayrıca Pınar'ın uğradığı parasal kayıpların yasal faiziyle ödenmesine hükmetmişti. Belediyedeki önceki görevden alma süreciyle gündeme gelen Pınar, bu kez güneş enerjisi santrallerine yönelik yangın güvenliği raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın, belediye bürokratları, itfaiye görevlileri ve güneş enerjisi firmaları arasındaki ilişkileri kapsayacak şekilde genişleyip genişlemeyeceği merak konusu oldu.