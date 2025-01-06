Manisa’da kamyon ’Gördes Çayına’ uçtu: 2 yaralı

Kazada kamyon sürücü ile yolcu konumundaki Ali Akbaş (39) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.