Manisa’da koca dehşeti: Boşanma isteğinden vazgeçmeyince ateş ettim!

Turgutlu'da bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan Mehtap Yerbağ, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan 4 çocuğunun babası 20 yıllık eşi eşi Mehmet Yerbağ'a geçen ekim ayında boşanma davası açtı. Mehtap Yerbağ, bu süreçte eşinin kendisini tehdit etmesi üzerine şikayetçi oldu. Turgutlu Aile Mahkemesi, Mehmet Yerbağ hakkında geçen 15 Ekim'de 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.