Manisa’da kuzen cinayeti: 1 ölü!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Bahri Curacı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 25 yaşındaki genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Curacı'nın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kuzenini tabanca ile vurarak öldüren A.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.