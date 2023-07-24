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Giriş Tarihi: 24.7.2023 17:47 Son Güncelleme: 24.7.2023 18:28

Manisa’da orman yangını

Manisa’ya bağlı Saruhanlı İlbağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’da orman yangını

Yangına, Manisa Orman İşletme Şefliği'ne ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 4 helikopter ise havadan müdahale edildi. Rüzgâr nedeniyle genişleyen ve kontrol altına alınma çalışmalarına devam edilen yangında Orman Genel Müdürlüğü müdahale kuvvetlerini arttırdı.

Ekiplere bölgedeki vatandaşlar da destek verirken, bölgede 10 uçak, 15 helikopter, 39 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 dozer, 5 yer ekibi yoğun çaba ile yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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Manisa’da orman yangını
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