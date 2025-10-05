Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü
Manisa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Manisa'^nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde olan Musa Urgancı (66), E.G. idaresindeki 07 BAR 287 plakalı otomobille çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Musa Urgancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. E.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

