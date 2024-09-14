Manisa’da Roma dönemine ait 37 tarihi eser ele geçirildi: 15 milyon TL’ye satmaya çalıştılar!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 44 yaşındaki E.B., 37 yaşındaki Y.D., ve 36 yaşındaki Ş.Ç.'nin elindeki tarihi eserleri 15 milyon TL'ye satmaya çalıştıkları öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri), dün akşam saatlerinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda M.Ö. 1'inci bin yıla ait 9 çömlek, M.Ö. 7'nci yüz yıla ait 4 alabastron, M.S. 4'üncü yüzyıla ait 13 gözyaşı şişesi, Roma dönemine ait 4 kandil, Roma dönemine ait erkek heykeli, Roma dönemine ait kadın heykeli, M.Ö. 2'nci yüzyıla ait 2 cam parfüm şişesi, M.Ö. 6'ncı yüzyıla ait 2 cam parfüm şişesi, M.Ö. 2'nci yüzyıla ait obje olmak üzere toplam 37 tarihi eser obje ele geçirildi.