Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan hakkında yürütülen soruşturmada yeni isimler gündeme geldi. Daha önce Gözaçan'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan dosya kapsamında eski Spilaş Genel Müdürü Cenk Atlı ve eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in şoförü Musa Kurt gözaltına alındı.

DEMİRHAN GÖZAÇAN TUTUKLANMIŞTI

Demirhan Gözaçan, Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gündeme gelmişti. Soruşturmada görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Denizli'de 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini öne sürdüğü belirtilmişti. Bu ifadelerin yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, HTS kayıtları ve diğer deliller de soruşturma kapsamında incelenmişti. Gözaçan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

AYNI DOSYADA İKİ YENİ GÖZALTI

Gözaçan'ın tutuklanmasıyla gündeme gelen usulsüz para trafiğine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Dosya kapsamında eski Spilaş Genel Müdürü Cenk Atlı ile Ferdi Zeyrek'in eski şoförü Musa Kurt'un da gözaltına alındığı öğrenildi. Atlı ve Kurt'un, Demirhan Gözaçan ile birlikte hareket ederek usulsüz para trafiğine aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtildi. Soruşturmanın, belediye yönetimi dönemindeki para hareketleri ve bu hareketlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen isimler üzerinden genişletildiği öğrenildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.