Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da vahşet: Tartıştığı kuzenini öldürdü
Giriş Tarihi: 21.4.2025 10:36

Manisa'da vahşet: Tartıştığı kuzenini öldürdü

Salihli ilçesinde A.C. (32), alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Bahri Curacı'yı (25) tabancayla vurarak öldürdü.

DHA
Manisa’da vahşet: Tartıştığı kuzenini öldürdü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gaziler Mahallesi 602 Sokak'taki bir büfede meydana geldi. A.C. ile kuzeni Bahri Curacı, karşılaştıkları büfede alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.C. yanındaki tabancayla kuzenine peş peşe ateş edip, kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bahri Curacı yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahri Curacı, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri Curacı, kurtarılamadı. Polis, kaçan A.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da vahşet: Tartıştığı kuzenini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz