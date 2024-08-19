Manisa’daki orman yangını 6’ncı gününde

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 14 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5'e, helikopter sayısı 13'e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi.

2 MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI

15 Ağustos günü Boyalı Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.

KARAYAKUP MAHALLESİ YANDI

Kaşıkçı Mahallesi'nde tarım arazilerinde çıkan yangın aynı gün söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi'ndeki cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi.

YANGIN SALİHLİ İLÇESİNE ULAŞTI

Yangının 3'üncü gününde alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerine ulaştı. Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallelerde yaşayanlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı. Kale Mahallesi'nde bazı evler tamamen yandı.

ALEVLER BÜYÜK BİR ALANDA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde çıkan ve Salihli ilçesine de sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyük bir alanda etkisini sürdürdü. Salihli ilçesindeki Kale Mahallesi'nin alt kısmından rüzgarın da etkisiyle yine aynı ilçenin Kemer ve Hacıhıdır mahallelerine doğru yönelen yangına 4'üncü gününde, 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik eleman olmak üzere 550 personel ile müdahale sürdü.

AMFİBİK UÇAK GÖREV ALDI

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde başlayan ve komşu ilçe Salihli'de devam eden orman yangınlarının 5'inci gününde, amfibik uçak görev almaya başladı.

Yangında, 6'ncı güne girilirken, bölgedeki alevlerin büyük oranda enerjisi düştü. Olası bir rüzgar ve fırtınayla karşılaşılmaması halinde alevlerin kontrol altına alınmasının an meselesi olduğu bildirildi. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.