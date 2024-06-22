Manisa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa Salihli'de meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

HAYVANLAR VE TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Karasavcı ve Yağbasan mahallelerinde vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilerek mahallelere giriş ve çıkışlar kapatıldı. Yangın nedeniyle Karasavcı ve Yağbasan mahallelerinde bazı evler tamamen yanarken büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra tarım arazileri zarar gördü.

300 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Osman Pıhtılı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Rıza Gümüş ile Kızılay yetkilileri de yangın alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangını kısmen kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 300 hektar alan zarar gördü.