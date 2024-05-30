Manyetik kalkış platformu

İstanbul'da İSTEK Belde Okulu'nda okuyan 11. sınıf öğrencileri Gürkan Eren Bozdemir, İlhan Kaan Türköver ve Osman Kaan Ezgü, başta Kızılelma olmak üzere insansız hava araçlarının uçuş süresini yaklaşık 68 dakika uzatan 'manyetik kalkış güzergâhı platformu' geliştirdi.Bu platform sayesinde uçağın yakıt tüketiminde yüzde 16'lık tasarruf sağlanacak, tek kalkışta 68 dakika daha fazla uçuş imkânı doğacak. Proje, ihtiyaç duyulan pist uzunluğunu ise 500 metreden 110 metreye kadar indiriyor. Gençler patentini aldıkları projenin 232 metre pist uzunluğu olan TCG Anadolu'da da kullanılabileceğini söyledi.