Haberler Yaşam Haberleri Maraş Kaplıcaları - Kahramanmaraş Ilıca ve Döngele Termal Kaplıcalar Nerede Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 13:54 Son Güncelleme: 17.10.2023 13:55

Maraş Kaplıcaları - Kahramanmaraş Ilıca ve Döngele Termal Kaplıcalar Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Maraş Kaplıcaları, Türkiye’nin birçok şehrinden ziyaretçi alan önemli sağlık turizm merkezlerindedir. Ziyaretçi sayısı son derece fazla olan kaplıcaların birçok hastalığa faydası olduğu bilinmektedir. Hem şifalı suyu hem de doğal güzelliği sayesinde her sene ziyaret edilmek istenilen yerler arasındadır. Bundan dolayı Kahramanmaraş Ilıca ve Döngele Termal Kaplıcalar nerede ve nasıl gidilir sorusunun yanıtı ziyaretçileri yakından ilgilendirir.

Maraş Kaplıcaları - Kahramanmaraş Ilıca ve Döngele Termal Kaplıcalar Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Maraş Kaplıcaları yoğun ziyaretçi alan şifa merkezlerindendir. Suyunun birçok hastalığa iyi geliyor olması her sene bu ziyaretçi sayısını artırmaktadır. Aynı zamanda yoğun günün stresini atmak isteyen kişiler günübirlik olarak da ziyaret edebilmektedir. Kaplıcaları ziyaret eden kişi sayısı da her geçen gün artış göstermektedir. Kolay ulaşım için Kahramanmaraş Ilıca ve Döngele Termal Kaplıcalar nerede ve nasıl gidilir sorusunun yanıtı önemlidir.

Maraş Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

Türkiye'de kaplıcalar oldukça fazla ziyaret edilen önemli sağlık turizm merkezlerinden biridir. Birçok hastalığa şifa olması bu kaplıcaların sağlık turizminde önemli merkezler haline gelmesini sağlamıştır. Çok ziyaret edilen kaplıcalar arasında Maraş Kaplıcaları da önemli bir yere sahiptir. Bu kaplıcaların faydaları arasında şunları saymak mümkün olur:

  • Romatizmal hastalıklar
  • Kemik erimesi
  • Siyatik
  • Bel ve boyun fıtığı
  • Ameliyat sonrası sertliklerin ve tutuklukların giderilmesi
  • Kadın hastalıkları
  • Strese bağlı sorunlar
  • Saç, tırnak ve deride hücre yenilenmesi
  • Mide ve yemek borusu hastalıkları

Gibi birçok durumda önemli faydaları bulunmaktadır.

Maraş Ilıca ve Döngele Termal Kaplıcalar Nerede?

Maraş Kaplıcaları Kahramanmaraş merkeze 50 km mesafede yer alır. Döngele Kaplıcaları, On İki Şubat ilçesine bağlıdır. Döngele Köyünde yer alan kaplıcalar 38 derecelik suları ile oldukça önemli şifa merkezlerindendir. Konaklama açısından farklı alternatifler bulunmaktadır. Aynı zamanda yılın her döneminde ziyaret edilebilmektedir.

Maraş Ilıca Kaplıcalarına Nasıl Gidilir?

Maraş Ilıca Kaplıcalarına gitmek için farklı ulaşım seçenekleri bulunur. İl merkezine ulaşan kişiler özel araçlarıyla ya da toplu taşıma araçlarını tercih ederek tesislere ulaşabilirler. Farklı şehirden gelmek isteyen kişiler Maraş Havalimanına gelerek buradan servisler ile tesise kolayca ulaşım sağlayabilirler. Havalimanında ve merkezde araç kiralama seçenekleri de mevcuttur. Yerel ulaşım şirketleri aynı zamanda belirli saatlerde gidiş ve dönüş sefer hizmetleri vermektedir.

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