Şüphelilerin, aralarında Derik ilçesinde ikamet eden bir kişinin 1 milyon 63 bin 879 lira dolandırılmasının da bulunduğu çok sayıda dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği, suçtan elde ettikleri paraları kripto para borsaları üzerinden kriptoya çevirdikleri belirlendi.