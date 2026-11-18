Olay, 15 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi Baraj yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şener, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

JANDARMA 48 SAATTE ÇÖZDÜ

Cinayetin aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları ve elde edilen deliller doğrultusunda yürütülen 48 saatlik çalışma sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, cinayet şüphelisinin hayatını kaybeden Barış Şener'in kuzeni olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kuzen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör