Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de 2 araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 27.10.2026 22:42

Mardin’de 2 araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Mardin’de 2 araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Midyat-İdil kara yolu, kırsal Çayırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 47 AEN 848 plakalı hafif ticari araç ile 21 HB 218 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardaki Fadıl Toprak (55), Diyar E. (28), Nesih A. (37) ve Sabri T. (46) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fadıl Toprak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Toprak'ın cesedi otopsi için hastane mogruna götürüldü. Yaralılardan Nesih A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MİDYAT #MARDİN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin’de 2 araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA