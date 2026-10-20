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Giriş Tarihi: 20.10.2026 12:32

Mardin'de bir grup birbirine girmişti: Silahlı, taşlı ve sopalı kavgada tutuklama!

Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönmüştü. Yaşanan olaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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DHA
Mardin’de bir grup birbirine girmişti: Silahlı, taşlı ve sopalı kavgada tutuklama!
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Olay, 17 Ekim'de Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili inceleme başlatan Dargeçit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A., H.A., G.S., E.A. ve Y.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MARDİN
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Mardin'de bir grup birbirine girmişti: Silahlı, taşlı ve sopalı kavgada tutuklama!
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