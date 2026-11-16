Mardin’de boş arazide bıçaklanmış halde bulunmuştu: Feci olayda 3 şüpheli gözaltına alındı

BOŞ ARAZİDE BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, dün gece Gırnavas Mahallesi'ndeki boş arazide bıçaklanmış halde bulunan Barış Şener (17), kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör