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Giriş Tarihi: 16.11.2026 13:40

Mardin'de boş arazide bıçaklanmış halde bulunmuştu: Feci olayda 3 şüpheli gözaltına alındı

Mardin Nusaybin'de boş arazide bıçaklanmış halde bulunarak hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki Barış Şener cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Mardin’de boş arazide bıçaklanmış halde bulunmuştu: Feci olayda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 17 yaşındaki Barış Şener'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

BOŞ ARAZİDE BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, dün gece Gırnavas Mahallesi'ndeki boş arazide bıçaklanmış halde bulunan Barış Şener (17), kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MARDİN

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Mardin'de boş arazide bıçaklanmış halde bulunmuştu: Feci olayda 3 şüpheli gözaltına alındı
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