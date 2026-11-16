Mardin’de boş arazide bıçaklanmış halde bulunmuştu: Feci olayda 3 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 17 yaşındaki Barış Şener'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
BOŞ ARAZİDE BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU
Edinilen bilgiye göre, dün gece Gırnavas Mahallesi'ndeki boş arazide bıçaklanmış halde bulunan Barış Şener (17), kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.