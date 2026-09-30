Musa’yı vahşice katletmişti! Caniden şaşkına çeviren hareket: Fenomen olmak için farklı isimle video çekmiş!

Olay, 21 Kasım 2021'de Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Çamyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumetin ardından çoban Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, tanık beyanları üzerine o dönem güvenlik korucubaşı olarak görev yapan Şükrü Akçay ile kardeşleri Mahsum ve Veysi Akçay'ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.