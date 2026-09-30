Musa’yı vahşice katletmişti! Caniden şaşkına çeviren hareket: Fenomen olmak için farklı isimle video çekmiş!

Olay, 21 Kasım 2021'de Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Çamyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumetin ardından çoban Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, tanık beyanları üzerine o dönem güvenlik korucubaşı olarak görev yapan Şükrü Akçay ile kardeşleri Mahsum ve Veysi Akçay'ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
YARGITAY CEZAYI ONADI
Haklarında Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan şüphelilerden Mahsum Akçay beraat ederken, Veysi Akçay'a 'Silahla tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay, Şükrü Akçay'a ise 'Kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Şükrü Akçay hakkında verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
"YİĞİDİN BAKIŞI CAN ALIR"
Sanal medyada 'Şirin Akçay' adını kullanan Şükrü Akçay'ın, yayınladığı videolarla ünlendiği ortaya çıktı. Vücuduna 'Mardin Canavarı', 'Yiğidin Bakışı Can Alır' gibi dövmeler yaptırdığı görülen Akçay'ın videolarının milyonlarca kez izlendiği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akçay'ın Adana'da olduğu bilgisi üzerine yakalanması için çalışma başlattı.
TEKRAR CEZAEVİNE KONULDU
Cinayet dedektifleri, kent genelinde yaptığı araştırmada Şükrü Akçay'ın, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, Akçay'ı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akçay önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.