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Giriş Tarihi: 18.10.2026 18:42

Mardin’de hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 4 yaralı!

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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DHA Yaşam
Mardin’de hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 4 yaralı!
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Kaza, öğleden sonra Mazıdağı ilçesi kırsal Ömürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan B. (31) yönetiminde plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüsle çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hasan B. ile midibüste bulunan Muhammed Emir D. (14), Ufuk G. (13) ve Muhammed A. (13) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralılardan Hasan B.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#MARDİN #KAZA

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Mardin’de hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 4 yaralı!
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