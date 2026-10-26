Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Bayraklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 HE 365 ve 01 ATT 432 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 1'i bebek, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 yaşındaki Y.T., Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.