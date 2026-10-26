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Giriş Tarihi: 26.10.2026 00:54

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i bebek, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 yaşındaki Y.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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DHA
Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Bayraklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 HE 365 ve 01 ATT 432 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 1'i bebek, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 yaşındaki Y.T., Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#MARDİN
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Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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