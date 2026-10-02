Mardin’de korkunç olay! Müteahhit Ahmet’i kaçırıp döverek katlettiler

Olay, dün Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tefeci olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılan Ahmet Acay, darbedilip, şüpheliler tarafından mahalleye yakın bir noktaya bırakıldı. Yakınları tarafından bulunan Acay, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.