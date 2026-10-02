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Giriş Tarihi: 2.10.2026 14:36

Mardin’de korkunç olay! Müteahhit Ahmet’i kaçırıp döverek katlettiler

Mardin’in Artuklu ilçesinde tefeci olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılıp darp edilen müteahhit Ahmet Acay, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Mardin’de korkunç olay! Müteahhit Ahmet’i kaçırıp döverek katlettiler
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Olay, dün Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tefeci olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılan Ahmet Acay, darbedilip, şüpheliler tarafından mahalleye yakın bir noktaya bırakıldı. Yakınları tarafından bulunan Acay, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ÖLDÜRESİYE DARP ETTİLER

Nefes almakta güçlük çeken Acay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Polis ekipleri, Acay'ı kaçırıp darbettiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ARTUKLU #MARDİN

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Mardin’de korkunç olay! Müteahhit Ahmet’i kaçırıp döverek katlettiler
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