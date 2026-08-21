Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de korkunç olay! Pompalı tüfekle oynarken kendini vurdu: Genç yaşam mücadelesi veriyor!
Giriş Tarihi: 21.08.2026 12:46

Mardin’de korkunç olay! Pompalı tüfekle oynarken kendini vurdu: Genç yaşam mücadelesi veriyor!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. 18 yaşındaki M.İ.D. isimli şahıs evde pompalı tüfekle oynarken kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin yaşam mücadelesi devam ediyor. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Mardin’de korkunç olay! Pompalı tüfekle oynarken kendini vurdu: Genç yaşam mücadelesi veriyor!
  • ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; M.İ.D., pompalı tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu kendini vurdu.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesi üzerine odaya giren yakınları, M.İ.D.'yi kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.İ.D., ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MARDİN #KIZILTEPE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin’de korkunç olay! Pompalı tüfekle oynarken kendini vurdu: Genç yaşam mücadelesi veriyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA