Mardin’de nişan töreninde yumruklar havada uçuştu: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflardan bazıları da birbirine sandalye fırlattı. Salonda başlayan kavga, sokakta da devam etti.
Mardin'de nişan töreninde gelin ve damat tarafı birbirine girdi! Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu | Video
KAVGA ANI CEP KAMERASINA YANSIDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona ererken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi