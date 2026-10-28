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Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:43 Son Güncelleme: 28.10.2026 08:44

Mardin'de nişan töreninde yumruklar havada uçuştu: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde nişan töreni sırasında gelin ve damat tarafı arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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DHA Yaşam
Mardin’de nişan töreninde yumruklar havada uçuştu: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi
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Mardin'de akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir davet evinde meydana geldi. Salonda yapılan nişan töreninde, gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflardan bazıları da birbirine sandalye fırlattı. Salonda başlayan kavga, sokakta da devam etti.

Mardin'de nişan töreninde gelin ve damat tarafı birbirine girdi! Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu | Video

KAVGA ANI CEP KAMERASINA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona ererken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MARDİN #KIZILTEPE

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Mardin'de nişan töreninde yumruklar havada uçuştu: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi
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