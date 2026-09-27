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Giriş Tarihi: 27.09.2026 18:04

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 39 yaşındaki bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Kızıltepe ilçesi merkez Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana gelen olayda, husumetli olduğu kişiler tarafından silahla vurulan 39 yaşındaki S.G. ağır yaralandı.

39 yaşındaki S.G.'nin yolda karşılaştığı ve husumetli olduğu ileri sürülen iki kişi ile yaşadığı tartışmada tabanca ile vurulduğu iddia edilirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan yaralı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ile olaya karışan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MARDİN

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Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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