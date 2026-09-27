Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kızıltepe ilçesi merkez Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana gelen olayda, husumetli olduğu kişiler tarafından silahla vurulan 39 yaşındaki S.G. ağır yaralandı.

39 yaşındaki S.G.'nin yolda karşılaştığı ve husumetli olduğu ileri sürülen iki kişi ile yaşadığı tartışmada tabanca ile vurulduğu iddia edilirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan yaralı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ile olaya karışan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör