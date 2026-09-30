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Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:29

Mardin'de suç örgütü operasyonu: 700 milyonluk işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi, 13 şüpheli yakalandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 15 kişilik suç örgütünün internet üzerinden araç kiralama, evde ek iş vaadi, cep telefonu, oto yedek parça, tarım ve hayvancılık aletleri gibi ürünlerin satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. MASAK verilerine göre 700 milyon liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edilen örgüte yönelik Mardin merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Sema DEMİR Sema DEMİR
Mardin’de suç örgütü operasyonu: 700 milyonluk işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi, 13 şüpheli yakalandı
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'bilişim sistemleri aracı kılınmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 kişilik suç örgütü tarafından internet ve sosyal medya üzerinden araç kiralama, evde ek iş vaadi, cep telefonu, oto yedek parça, tarım ve hayvancılık aletleri gibi ürünlerin satışı vaadiyle vatandaşların dolandırıldığı iddia edildi.

700 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ: 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında MASAK'tan alınan ham veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında 700 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. 15 şüpheliye yönelik Mardin merkezli Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

ÇOK SAYIDA EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyonda 1 adet tabanca, 30 adet fişek, 2 adet şarjör, 14 adet cep telefonu, 14 adet sim kartı, 1 adet tablet, 4 adet USB bellek ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

#MERSİN #İZMİR
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