Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Nusaybin Mardin karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni morga sevk edildi. Kaza nedeni ile karayolunda metrelerce araç trafiği oluştu. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.