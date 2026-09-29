Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 12:08

Mardin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı!

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin 43 bin 986 işlem karşılığında 400 milyon 333 bin 693 lira işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Mardin merkezli Aydın ve Çorum'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sema DEMİR Sema DEMİR Yaşam
Mardin’de ’yasa dışı bahis’ operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı!
  • ABONE OL

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladığı ve para nakline aracılık ettiği tespit edilmişti.

43 BİN 986 İŞLEM KARŞILIĞINDA 400 MİLYON 333 BİN 693 LİRA İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 43 bin 986 işlem karşılığında 400 milyon 333 bin 693 lira işlem hacmine ulaştıkları belirlenmişti. Soruşturma çerçevesinde Mardin merkezli Aydın ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyon sonucu 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonda 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 adet av tüfeği ve 177 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mardin Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren 2 şüpheli doğrudan serbest bırakılırken, şüphelilerden 30'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MARDİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA