Mardin’de ’yasa dışı bahis’ operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı!

43 BİN 986 İŞLEM KARŞILIĞINDA 400 MİLYON 333 BİN 693 LİRA İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 43 bin 986 işlem karşılığında 400 milyon 333 bin 693 lira işlem hacmine ulaştıkları belirlenmişti. Soruşturma çerçevesinde Mardin merkezli Aydın ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyon sonucu 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonda 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 adet av tüfeği ve 177 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu.