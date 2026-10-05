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Giriş Tarihi: 5.10.2026 15:14 Son Güncelleme: 5.10.2026 15:26

Mardin’deki korkunç olayda 3 tutuklama: Müteahhit Ahmet’i kaçırıp döverek katletmişlerdi!

Mardin’in Artuklu ilçesinde, tefeci olduğu iddia edilen kişiler tarafından kaçırılıp darbedilen müteahhit Ahmet Acay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kan donduran olaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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DHA Yaşam
Mardin’deki korkunç olayda 3 tutuklama: Müteahhit Ahmet’i kaçırıp döverek katletmişlerdi!
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Olay, 1 Ekim'de, Artuklu ilçesi kırsal Göllü Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak nedeniyle tefeci olduğu öne sürülen kişiler tarafından kaçırılan müteahhit Ahmet Acay, darbedildikten sonra mahalleye yakın bir noktaya bırakıldı. Yakınları tarafından bulunan Acay, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Nefes almakta güçlük çeken Acay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Acay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturmada, polis ekiplerinin çalışmasıyla olayla ilgisi olduğu belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MARDİN #ARTUKLU

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Mardin’deki korkunç olayda 3 tutuklama: Müteahhit Ahmet’i kaçırıp döverek katletmişlerdi!
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