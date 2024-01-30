Mardin’i tanıtmak için 30 kitap yazdı

Midyat'a bağlı Süryani Betkustan Köyü'nde 1959 yılında dünyaya gelen Papaz Gabriel Akyüz, gençliğinde kilisedeki dini eğitimini tamamladıktan sonra 1985 yılında Süryani Ortodoks Kırklar Kilisesi'ne papaz olarak atandı. Şmuni ile evliliklerinden 4'ü kız 13 çocuğu olan Akyüz, kilisede bir yandan cemaatine dini hizmet verirken bir yandan da tüm yaşamını kitap yazmaya adadı. Dünyaya geldiği köyün yanı sıra Mardin ve köylerinin tarihi, Süryanilerin tarihi, kültür, sanat ve inanç yönleri ile Süryani ibadethanelerini konu alan toplam 30 kitap yazdı. Süryanice, Arapça ve Osmanlıca dilinden Türkçe'ye çeviri kitapları bulunan Papaz Akyüz, halen 2 farklı alanda kitap yazmayı sürdürüyor.Kilisede 39 yıldır görev yaptığını belirten Gabriel Akyüz, "Mardin'imizi dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Mardin'imiz inci bir hazine ancak yeterince tanınmıyor. Turizme de destek olmak için çalışma yaptım. Bugüne kadar 30 eser yazdım. Bunlar hem Mardin'de hem de Türkiye'de ses getirmiş eserlerdi ve gelen misafirlere de takdim ediyoruz. Yazmaya devam ediyorum, şimdi elimde iki tane daha var. İnşallah en kısa zamanda bir yıl içerisinde onları da basıp yayın hayatına kazandıracağım" dedi.