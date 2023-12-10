Mardinli kadınlardan Sıfır Atık sofrası

Mardin, Türkiye gastronomi tarihinde bir ilke imza atıyor. Gastronomide ilk kez kooperatif modeliyle bir restoran açıldı. Yerel kalkınmaya destek olarak hayata geçen ve yapısından tasarımına, mutfağından reçetelerine birçok ilki sunan Zamarot 1890, kapılarını tüm Türkiye'ye açtı.Küllerinden yeniden doğan zümrüt anlamını taşıyan Zamarot, ürünlerden reçetelerine ve mekânına kadar gizli kalmış değerleri yeniden ortaya çıkarıyor. 19. yüzyılda inşa edilen tarihi binada tasarlanan Zamarot 1890, sabun üretiminden komposta dönüştürülen gıda atığına, yağmur suyu hasadından menü reçetelerine Türkiye'nin gerçek anlamda ilk sıfır atık restoranı. Binada bulunan yağmur hasadı kanallarıyla yağmur suyu filtreleniyor ve kullanılabilir noktalara yönlendiriliyor. Mutfak, kullanılamaz durumda olan gıdanın komposta dönüştürülmesi planlamasıyla çalışıyor. Derik'ten zeytin ve zeytinyağı sofranıza gelirken diğer yandan posası Şemim Sabunlarının üretimi için kullanılıyor. 6. his deneyimini tamamlayan Sabun Üretim Atölyesi ise restoran içerisinde yer alan özel bölümde sabunların zeytinden mühürlenmesine tüm süreçleri bizzat deneyimlemenizi sağlıyor.Mardin'in yemek kültürü, asırlardır var olan çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü yapısının birlikte oluşturduğu yaşam pratiklerinden doğuyor. Mardin mutfağı bilinenin aksine zeytinyağlı yemeklere aşina, hatta geniş bir Doğu Akdeniz Mutfağı geleneğini de yansıtmakta. Mardin'de yeni bir mutfak deneyimi sunan Zamarot 1890, dünyanın en değerli yemeklik zeytinyağının hazırlandığı Mardin Derik zeytinlerinden geleneksel yöntemlerle elde edilen zeytinyağı ile hazırlanan tarifleri günümüze taşıyor. Diğer yandan 2017 yılından bu yana çoğaltılan Mezopotamya'nın en eski buğdaylarından Sorgül'ün ilk kez bir menüde yer aldığı Zamarot 1890'da Topraktan Tabağa Kooperatifi'nin sözleşmeli tarım yaptığı 170 yerel üreticinin zeytini, otları, peynirleri, bakliyatları ve baharatları da kullanılıyor. Menüde bulunan vegan ve glütensiz alternatifler ise önemli bir fark yaratıyor. Topraktan Tabağa Kooperatifi 64 çalışanı 5 farklı işletmesiyle Mardin ve yakın bölgedeki 170 geleneksel çiftçinin ürününü işleyerek tüm Türkiye'ye satış gerçekleştiriyor.