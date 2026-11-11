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Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:58

Market alışverişinden sonra dikkat! Bu ürünleri buzdolabına koymak gıdaların ömrünü kısaltıyor

Market alışverişinin ardından alınan ürünleri doğrudan buzdolabına yerleştirmek pek çok kişinin alışkanlığı haline geldi. Ancak her gıdanın soğuk ortamda saklanması gerekmiyor. Bazı ürünler buzdolabına konulduğunda lezzetini, dokusunu ve doğal yapısını kaybedebiliyor.

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ALEYNA BİLGETEKİN ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Market alışverişinden sonra dikkat! Bu ürünleri buzdolabına koymak gıdaların ömrünü kısaltıyor
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Özellikle meyve, sebze ve bazı temel mutfak ürünlerinde yapılan saklama hataları, gıdaların daha çabuk bozulmasına neden olabiliyor. Uzmanların saklama önerileri doğrultusunda hazırlanan listede, marketten eve geldikten sonra buzdolabına koymadan önce bir kez daha düşünmeniz gereken ürünler bulunuyor.

Buzdolabına koymamanız gereken 7 ürün

1. Patates

Patatesleri buzdolabında saklamak yerine serin, kuru ve karanlık bir ortamda muhafaza etmek gerekiyor. Soğuk ortam patatesin yapısında ve lezzetinde değişikliklere neden olabiliyor. Bez torba veya hava alabilen bir sepet, saklama için daha uygun bir seçenek.

2. Kuru soğan

Soğanların buzdolabında saklanması nem nedeniyle daha hızlı yumuşamalarına ve bozulmalarına yol açabiliyor. Kuru soğanları hava alan, serin ve karanlık bir yerde muhafaza etmek gerekiyor.

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3. Sarımsak

Sarımsak da buzdolabı yerine kuru ve havadar bir ortamda saklanması gereken ürünler arasında bulunuyor. Nemli ortam, sarımsağın filizlenmesini ve yapısının bozulmasını hızlandırabiliyor.

4. Muz

Tropikal meyveler arasında yer alan muz, düşük sıcaklıklara karşı hassasiyet gösterebiliyor. Buzdolabında kabuğunun kararması ve olgunlaşma sürecinin etkilenmesi mümkün. Bu nedenle muzları oda sıcaklığında, doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde tutmak daha uygun.

5. Domates

Henüz olgunlaşmamış domateslerin buzdolabına konulması, olgunlaşma sürecini yavaşlatabiliyor ve lezzetini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle olgunlaşmamış domatesleri oda sıcaklığında bekletmek gerekiyor. Tamamen olgunlaşan domatesler ise daha uzun süre saklanmak istendiğinde buzdolabına alınabilir.

6. Ekmek

Ekmeği buzdolabında saklamak tazeliğini korumak için doğru bir yöntem değil. Soğuk ortam ekmeğin daha hızlı bayatlamasına neden olabiliyor. Kısa sürede tüketilecek ekmekler oda sıcaklığında, kapalı bir ekmek kutusunda saklanabilir. Daha uzun süre muhafaza etmek isteyenler ise dondurucuyu tercih edebilir.

7. Tatlı patates

Tatlı patates de düşük sıcaklıklardan olumsuz etkilenebilen besinler arasında yer alıyor. Buzdolabı yerine serin, kuru ve karanlık bir ortamda saklanması öneriliyor.

Gıdaları saklarken bu ayrıntıyı atlamayın!

Her gıdanın saklama koşulu aynı değil. Özellikle kesilmiş, soyulmuş veya pişirilmiş ürünlerin buzdolabında muhafaza edilmesi gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, kolay bozulabilen gıdaların uygun sıcaklıklarda saklanması ve ürün etiketlerindeki muhafaza talimatlarına uyulması gerektiğini vurguluyor.

Bakanlığın önerilerine göre buzdolabının 0-4 derece, derin dondurucunun ise -18 derece veya altında olması gerekiyor. Ayrıca et, tavuk, balık, süt ve süt ürünleri gibi çabuk bozulabilen gıdalar alışverişin sonunda alınmalı ve eve ulaşır ulaşmaz uygun koşullarda saklanmalı.

Önemli not: Domates gibi bazı ürünlerde olgunluk ve tüketim süresi saklama yöntemini değiştirebilir. Ambalajlı ürünlerde ise her zaman üreticinin belirttiği muhafaza koşulları esas alınmalı.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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