Market alışverişinden sonra dikkat! Bu ürünleri buzdolabına koymak gıdaların ömrünü kısaltıyor

Gıdaları saklarken bu ayrıntıyı atlamayın!

Her gıdanın saklama koşulu aynı değil. Özellikle kesilmiş, soyulmuş veya pişirilmiş ürünlerin buzdolabında muhafaza edilmesi gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, kolay bozulabilen gıdaların uygun sıcaklıklarda saklanması ve ürün etiketlerindeki muhafaza talimatlarına uyulması gerektiğini vurguluyor.

Bakanlığın önerilerine göre buzdolabının 0-4 derece, derin dondurucunun ise -18 derece veya altında olması gerekiyor. Ayrıca et, tavuk, balık, süt ve süt ürünleri gibi çabuk bozulabilen gıdalar alışverişin sonunda alınmalı ve eve ulaşır ulaşmaz uygun koşullarda saklanmalı.

Önemli not: Domates gibi bazı ürünlerde olgunluk ve tüketim süresi saklama yöntemini değiştirebilir. Ambalajlı ürünlerde ise her zaman üreticinin belirttiği muhafaza koşulları esas alınmalı.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör