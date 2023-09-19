Markete silahlı saldırı! Silah tutukluk yapınca kabzasıyla vurup kaçtı

Olay 22 Ağustos günü Küçükçekme İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan markette gerçekleşti. Saat 12.30 sıralarında markete gelen 50'li yaşlarında şapkalı biri market sahibine silahla ateş ederek vurmak istedi. İşyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, markete giren şüpheli, arkası dönük olan market sahibi Fatih Aslan'a silahı doğrultuyor. Aslan'a önce bir el ateş etmek isteyen şüphelinin silahı tutukluk yapıyor.
Olayı fark eden Aslan önce şok yaşıyor. Bu sırada şüpheli iki kez daha tetiğe basıyor ancak silah ateş almıyor. Aslan kendini korumak için şüphelinin üzerine yürüyor. Silahlı saldırgan ile boğuşma yaşanıyor. Şüpheli silahla bu kez Aslan'ın kafasına vurup olay yerinden hızla kaçıyor. Yaşanan bu olay hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen ilçe ekipleri çalışma başlattı. Kafasında aldığı darbeyle yaranana Aslan hastaneye götürülüp kafasındaki yara sarıldı.
AYNI YERE İKİNCİ SALDIRI
Bir hafta sonra bu kez 20'lı yaşlarda bir şüpheli market kapısını açarak içeri girmeden önce bir şey sordu, ardından iki el ateş etti. Bu kurşunlardan da kurtulan Aslan ikinci şoku yaşadı. Olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bir hafta içinde peş peşe yaşadığı bu iki saldırıyla şok geçiren Fatih Aslan, saldırılara bir anlam veremediğini söyledi.
Aslan "Benim kimseyle bir husumetim yok. Bir tartışmam kavgam hiç olmadı. Bu iki kişi niye gelip bana ateş etti anlamadım. Yakalanmadılar. Kim olduklarını da bilmiyoruz. Artık korkuyoruz. Hasmımız yok ama hayatımız tehlikede. Korkuyoruz. Olayın çözülmesini istiyoruz" dedi.
İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kamera görüntüleri incelenmek üzere alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri tespit edilemedi. Olayla ilgili çalışmalara devam ediliyor.