Markete silahlı saldırı! Silah tutukluk yapınca kabzasıyla vurup kaçtı

AYNI YERE İKİNCİ SALDIRI

Bir hafta sonra bu kez 20'lı yaşlarda bir şüpheli market kapısını açarak içeri girmeden önce bir şey sordu, ardından iki el ateş etti. Bu kurşunlardan da kurtulan Aslan ikinci şoku yaşadı. Olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bir hafta içinde peş peşe yaşadığı bu iki saldırıyla şok geçiren Fatih Aslan, saldırılara bir anlam veremediğini söyledi.