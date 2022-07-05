Haberler Yaşam Haberleri Marketlerde ve pazarlarda küçükbaş ve büyükbaş 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 5 Temmuz 2022 kurbanlık fiyatları son şeklini aldı!
Giriş Tarihi: 5.7.2022 09:46 Son Güncelleme: 5.7.2022 09:47

Marketlerde ve pazarlarda küçükbaş ve büyükbaş 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 5 Temmuz 2022 kurbanlık fiyatları son şeklini aldı!

Marketlerde ve pazarlarda küçükbaş ve büyükbaş 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 5 Temmuz 2022 kurbanlık fiyatları son şeklini aldı!

Kurbanlık fiyatları market ve pazarlarda değişiklik gösteriyor. Küçükbaş ve büyükbaşların ortalama fiyatı belli oldu. Buna bakıldığında Kurban Bayramı'na az kalmışken Kurban ibadetini erkenden yapmak isteyen Müslümanlar arefe gelmeden her şeyi halletmek istiyor. Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu yöneltiliyor. Peki, Kurban fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Market ve pazarlada kurbanlık fiyatları 2022 farklılık gösterebiliyor. Bunun yanında il il fiyatlarda da değişiklik var. Özellikle büyük illerde kurbanlık fiyatları daha pahalı olabiliyor. Bu da vatandaşlar tarafından sürekli sorgulanmasına sebep oluyor. Her ilde fiyatlar farklılık gösterebilimekte. Kurban Bayramı'na bu kadar az kalmışken Müslümanlar ibadetlerini erkenden yapmak istiyor. İşte güncel kurbanlık fiyatları listesi!

KURBANLIK FİYATLARI 2022

Kurban fiyatları 2022 için büyükbaş ve küçükbaş araştırmaları hız kazandı. Diyanet ile belirlenen il bazlı fiyatlar ortalamada şöyle seyredecek:

KURBANLIK FİYATLARI 2022 ANTALYA

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 GAZİANTEP

Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 ADANA

Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 BURSA

Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

KURBANLIK FİYATLARI 2022 İZMİR

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 KOCAELİ

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 İSTANBUL

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 ANKARA

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 KONYA

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 ŞANLIURFA

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 DİYARBAKIR

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 MERSİN

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

KURBAN FİYATLARI MARKETLERDE NASIL?

Kurban fiyatları marketlerde belli oldu. Afişler üst tarafta bulunuyor.

KURBAN KESİM FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılki kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 500 TL, yurt dışında 1800 TL olarak belirlendi.

KURBAN HİSSE BEDELİ NE KADAR 2022?

Küçükbaş hayvanda hisse bedeli aranmıyor. Büyükbaş hayvanda da en fazla 7 kişi ortak kesim yapabiliyor.

Büyükbaş kurban fiyatlarının ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, büyükbaş hisse bedelinin 4 bin 300 TL arasında olduğu söylenebilir.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

KURBANLIK HAYVAN NASIL OLMALI?

Hz. Muhammed'in sünneti doğrultusunda kurbanlık hayvanın yaşı belirlenir. Devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide 1 yaşından büyük hayvanlar kurbanlık olabilir.

Öncelikle gebe hayvandan kurban olmaz. Etlik olarak da kurban olarak da uygun değildir. Gebe olduğu fark edilmeden kurban edildiyse, kurban ibadeti yerine getirilir. Kurbanlık hayvan sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Marketlerde ve pazarlarda küçükbaş ve büyükbaş 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 5 Temmuz 2022 kurbanlık fiyatları son şeklini aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA