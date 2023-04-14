Marlon Brando Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Marlon Brando’nun En İyi Filmleri

Hollywood'un efsane isimlerinden Amerikalı ünlü aktör Marlon Brando filmleri kadar oynadığı tiyatrolar ile de bilinir. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroculuk yapan Marlon Brando'nun en iyi filmleri, dünya çapında severek izlenir. En çok izlenen Marlon Brando filmleri neler diyenler için sayılabilecek birçok başyapıt bulunur. Baba, Paris'te Son Tango ve Superman onlardan bazılarıdır. İşte bu filmlerin konusu ve imdb puanları…

Marlon Brando Filmleri Neler?

Gelmiş geçmiş en başarılı oyunculardan biri olan Marlon Brando, 1924-2004 yılları arasında yaşamış Amerikalı bir aktördür. 60 yıllık sinema kariyerinde pek çok başarılı filme imza atmış, Akademi ve Altın Küre ödülleri kazanmıştır. Beyazperdenin yanı sıra tiyatro oyunlarında da boy göstermiştir. Marlon Brando'nun mutlaka izlenmesi gereken en meşhur filmleri arasında şunlar yer alır;

Baba (1972-IMDb:9,2)

Amerika'da yaşayan İtalyan bir mafya ailesinin hikayesini ele alan film, 1940'lı ve 1950'li yıllarda geçiyor. Don Corleone (Marlon Brando) ve çocuklarının başından geçen heyecanlı olaylar anlatılıyor. Uğradığı suikast sonucu ağır bir darbe alan Don, artık işlerden elini çeker ve yerine oğulları Sonny ve Michael gelir. Onlarla birlikte düzen de değişir ve diğer aileler ile çatışmaya başlarlar.

Paris'te Son Tango (1972-IMDb:6,9)

Genç ve hayat dolu bir kadın olan Jeanne, evlilik hazırlıkları telaşı içerisindedir ve bunun için uygun bir ev arar. Evlerden birini gezdiği sırada Paul ile tanışır. Aralarındaki yaş farkına rağmen birbirlerine güçlü bir çekim duyarlar. Birbirlerini sıkmadan özgür bir ilişkiye başlarlar. Hayatlarına dair hiçbir ayrıntıdan bahsetmezler. Ancak Jeanne'in tutkulu doğası zamanla işlerin değişmesine neden olur.

İhtiras Tramvayı (1951-IMDb:8,0)

Tennessee Williams'ın Pulitzer ödüllü tiyatro oyunundan uyarlanan İhtiras Tramvayı, alkol bağımlılığı olan Blanche DuBois'in hikayesini anlatır. Yaşadığı yasak ilişkiler nedeniyle ayıplanan genç kadın, kız kardeşi ile eniştesinin yanına taşınır.

Baba II (1974-IMDb:9,0)

İtalyan bir mafya babası olan Don Corleone'nin, ailesiyle birlikte 1920'li yıllarda Amerika'ya taşınması ile başlayan hikayenin devamıdır. 1960'lı yıllarda geçen olaylar, Michael Corleone'nin etrafında şekillenir. Ailenin genç üyesi Vito Corleone'nin, Las Vegas, Küba ve Hollywood arasında gidip gelen Michael'ın peşine düşmesi sırasında meydana gelenleri anlatır.

Kanlı Hücum (1953-IMDb:6,7)

Genç ve asi bir motosiklet çetesinin lideri olan Johnny ve grubu, California'daki sakin bir kasabayı zapt eder. Kasabada yaşayan güzel Kathie'ye aşık olur. Johnny'nin kasaba halkı tarafından sevilmemesi ve rakibi Chino'nun varlığı işlerin karmaşık bir hal almasına neden olur.

Rıhtımlar Üzerinde (1954-IMDb:8,1)

Eski bir boksör olan Terry Malloy, limanda görev alan bir işçidir. Herkes, rıhtımda gizemli bir cinayete kurban giden Joey Doyle olayı hakkında konuşmaktan çekinir. Sendika liderlerinin hakimiyeti altında olan liman, her ne kadar onlar tarafından yönetilse de Terry'nin güçlü karakteri bu durumun değişmesine neden olur.

Baba III (1990-IMDb:7,6)

Baba serisinin son filmi olan bu başyapıtta, Michael Corleone yaşlanması nedeniyle kendisine bir varis arar. Suç dünyasını bırakacak ve artık daha sakin bir hayat yaşayacaktır. Bunun için düşündüğü kişi ise Vincent'dır. Ancak bunu yapmak Michael'ın düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

Superman (1978-IMDb:7,4)

Yok olmak tehlikesi ile karşı karşıya kalan Krypton gezegeninden kapsül ile uzaya fırlatılan bir bebek, Kansas'ta bir kasabaya düşer. Kapsülü bulan Kent çifti ise çocuğu sahiplenir ve ona Clark adını verirler. Büyüdükten sonra şehir merkezine taşınan Clark Kent, gizli güçlerini saklamak için gazetede çalışmaya başlar. Ancak daha fazla dayanamayan Clark, dünyada adaleti sağlamak için savaşır.

Kıyamet (1979-IMDb:8,5)

Filmde, yerel bir kabile tarafından tanrı ilan edilen adamı öldürmeye çalışan başka bir adamın başından geçen olaylar anlatılıyor. Bunun için Amerika tarafından görevlendirilen Yüzbaşı Willard ve ekibi, Vietnam'a gönderilir. Kabilenin başındaki Albay Walter Kurtz, Amerikan ordusuna karşı direnir. Willard ise izlediği yöntem nedeniyle gittikçe Kutrz'e benzemeye başlar.